Garante della privacy nei guai | vertici indagati per peculato e corruzione

Il Garante della privacy è sotto inchiesta per presunti reati di peculato e corruzione, riguardanti spese non giustificate e l’utilizzo di voli gratuiti. I pm di Roma, guidati da Lo Voi, stanno esaminando le modalità delle spese e delle trasferte dei vertici, in un contesto di approfondimento sulle pratiche amministrative e sulla trasparenza degli incarichi pubblici.

Spese disinvolte e aerei gratis al vaglio dei pm di Roma. Guidati da Lo Voi, al quale il governo tolse il privilegio dei voli di Stato. Pd e M5s gridano allo scandalo. Ma l'Authority l'hanno eletta loro. L'opposizione invoca lo scioglimento del Garante, però dimentica di fare autocritica: l'attuale composizione fu scelta durante il governo giallorosso. Infatti, in caso di dimissioni, la nomina spetterebbe alla maggioranza.

