Garante Privacy indagati presidente e vertici per corruzione e peculato Verifiche dopo i servizi di Report

La procura di Roma ha aperto un’indagine per corruzione e peculato, coinvolgendo il presidente del Garante Privacy, Pasquale Stanzione, e altri membri dell’Autorità. Sono stati eseguiti approfondimenti e perquisizioni dopo servizi di Report, nell’ambito di verifiche su presunte irregolarità. La vicenda riguarda questioni di gestione e trasparenza all’interno dell’ente che tutela la privacy dei cittadini italiani.

Corruzione e peculato. Sono le ipotesi di reato per cui la procura della Repubblica di Roma ha emesso un decreto di perquisizione nei confronti di quattro indagati, il presidente dell'autorità del Garante della Privacy, Pasquale Stanzione, e i componenti del collegio dell'Autorità, Ginevra Cerrina Feroni, Agostino Ghiglia e Guido Scorza. Le indagini e le ipotesi di reato sul Garante della Privacy. Le indagini, delegate al nucleo di polizia economico finanziaria della guardia di Finanza, sono coordinate dal procuratore aggiunto Giuseppe De Falco. Nell'inchiesta della procura di Roma compaiono anche alcune tessere Volare Classe Executive, del valore di 6mila euro ciascuna, indicate dalla procura di Roma, tra le utilità contestate.

