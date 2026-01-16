Galleria urbana in via Furore per il Wwf il progetto è un' occasione persa | Il verde non si cementifica
Il progetto di riqualificazione dell’area verde in via Vincenzo Furore a Foggia, finanziato dal bando ‘Sport e Salute Illumina’, ha suscitato dubbi nel WWF Foggia. L’organizzazione ambientalista ritiene che l’intervento rappresenti un’opportunità persa, sottolineando l’importanza di preservare il verde naturale anziché cementificare ulteriormente. La questione evidenzia l’importanza di approcci sostenibili per valorizzare gli spazi pubblici e tutelare l’ambiente urbano.
Il progetto di riqualificazione dell'area verde di via Vincenzo Furore, finanziato dal bando nazionale ‘Sport e Salute Illumina’, che vede Foggia tra le 100 città beneficiarie, non convince affatto il Wwf Foggia. Per la sede foggiana della organizzazione mondiale, il progetto presentato dal. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
In città sorgerà una galleria urbana: con uno skatepark, un’area calisthenics e spazi per murales.
In città sorgerà una galleria urbana: uno skatepark, un’area calisthenics e spazi per murales - Le funzioni previste includono skatepark, un'area calisthenics e pareti artistiche per realizzare murali alte due metri che trasformeranno lo spazio in una vera e propria galleria urbana. foggiatoday.it
