Galleria urbana in via Furore per il Wwf il progetto è un' occasione persa | Il verde non si cementifica

Il progetto di riqualificazione dell’area verde in via Vincenzo Furore a Foggia, finanziato dal bando ‘Sport e Salute Illumina’, ha suscitato dubbi nel WWF Foggia. L’organizzazione ambientalista ritiene che l’intervento rappresenti un’opportunità persa, sottolineando l’importanza di preservare il verde naturale anziché cementificare ulteriormente. La questione evidenzia l’importanza di approcci sostenibili per valorizzare gli spazi pubblici e tutelare l’ambiente urbano.

