Il Wwf contro il Comune | Persa occasione per piantare un milione di alberi in città
Palermo è tra le città d'Italia con meno verde. L'allarme arriva dal Wwf Sicilia nord occidentale. La città, si legge in una nota "ha perso un’occasione storica: il finanziamento ministeriale che avrebbe permesso la piantumazione di oltre un milione di alberi con la creazione di più di 1.000. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Altre letture consigliate
SapriLive.com. . SAPRI, PERSA L'AUTONOMIA DELL'I.C. 'DANTE ALIGHIERI'. IL SINDACO: "NON È ANCORA DETTO" Nei giorni scorsi il Consiglio di Stato ha posto fine alla battaglia legale avviata dal Comune di Santa Marina, che chiedeva il mantenim - facebook.com Vai su Facebook
Wwf contro cattura e soppressione cinghiali a Punta Aderci - "Basta con la cattura dei cinghiali nella Riserva naturale regionale di Punta Aderci. Riporta ansa.it
Wwf, ucciso dal bracconaggio raro esemplare di picchio nero - Colpito da cinque pallini da caccia, un raro esemplare di picchio nero è stato soccorso venerdì scorso dalla Polizia Provinciale di Brescia e trasportato al Centro Recupero Animali Selvatici Wwf di Va ... Si legge su msn.com