Europa Verde Frentania | Giubileo occasione persa per il terminal bus di Lanciano

Europa Verde Frentania commenta il terminal bus di Lanciano, inaugurato nel novembre 2024. Oggi l’area appare in stato di abbandono, con accessi aperti e veicoli privati che attraversano l’autostazione, compromettendo la sicurezza e l’efficienza del servizio. La situazione solleva dubbi sulla gestione e sulla reale funzionalità di questa infrastruttura, lasciando aperta la riflessione sul suo utilizzo e sulle opportunità di miglioramento.

L'esecutivo regionale di Europa Verde ha commissariato la federazione pesarese. "Decisione necessaria dopo verifica politica approfondita, non è punizione ma garantismo" #ANSA x.com

