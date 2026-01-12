Europa Verde Frentania | Giubileo occasione persa per il terminal bus di Lanciano
Europa Verde Frentania commenta il terminal bus di Lanciano, inaugurato nel novembre 2024. Oggi l’area appare in stato di abbandono, con accessi aperti e veicoli privati che attraversano l’autostazione, compromettendo la sicurezza e l’efficienza del servizio. La situazione solleva dubbi sulla gestione e sulla reale funzionalità di questa infrastruttura, lasciando aperta la riflessione sul suo utilizzo e sulle opportunità di miglioramento.
“Il terminal bus, inaugurato in pompa magna nel novembre 2024, oggi appare di fatto abbandonato. L’autostazione è vuota, come documentato anche da immagini, le sbarre di regolazione dell’accesso sono costantemente aperte e le auto private attraversano l’area tra i viaggiatori, creando evidenti. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
