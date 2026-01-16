Gadget a marchio Sondrio | Così sale il nostro appeal

Scopri i gadget a marchio Sondrio, pensati per rappresentare con entusiasmo la nostra città. Tra ombrellini, tazze, zaini, borracce, shopper e cappellini, ogni prodotto si distingue per il logo colorato e ben visibile. Un modo semplice e pratico per mostrare il legame con Sondrio, valorizzando il nostro appeal in modo discreto e di qualità.

Con logo colorato in bella vista ci sono l'ombrellino, la tazza, lo zaino e ancora la borraccia, le shopper, i cappellini. Tra le new entries, il raffinato quaderno con in copertina un fregio che rimanda a uno dei gioielli del capoluogo, Villa Quadrio, sede della biblioteca Rajna; e le matite che, una volta consumate, si possono piantare in un vaso nel terriccio, bagnare e veder germogliare. Piccola finezza: la matita è inserita in un rettangolino di carta allungato, poi utilizzabile come segnalibro, dove campeggia la Torre Ligariana, il campanile di piazza Campello che il Comune – che ne è proprietario – vuole lanciare come nuova attrazione sulla scorta del successo delle aperture straordinarie.

