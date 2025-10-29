Milano – Passi in avanti sulla qualità dell’aria, ma su clima, suolo e biodiversità c’è ancora molto da fare. Vale per la Lombardia, ma anche per l’Italia e per l’Europa, come emerge dai rapporti, presentati insieme alla Camera dei Deputati, sullo stato dell’ambiente in Europa, in Italia e a livello regionale. “Nessuna azione di tutela o prevenzione può essere efficace senza conoscenza – spiega nella presentazione Stefano Laporta, presidente di Ispra e Snpa –. I dati ambientali non sono un esercizio tecnico, ma uno strumento di responsabilità collettiva, che consente di agire in modo tempestivo e condiviso”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Clima, il termometro sale in Lombardia: da Sondrio a Cremona, più caldo in tutte le città