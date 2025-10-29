Clima il termometro sale in Lombardia | da Sondrio a Cremona più caldo in tutte le città
Milano – Passi in avanti sulla qualità dell’aria, ma su clima, suolo e biodiversità c’è ancora molto da fare. Vale per la Lombardia, ma anche per l’Italia e per l’Europa, come emerge dai rapporti, presentati insieme alla Camera dei Deputati, sullo stato dell’ambiente in Europa, in Italia e a livello regionale. “Nessuna azione di tutela o prevenzione può essere efficace senza conoscenza – spiega nella presentazione Stefano Laporta, presidente di Ispra e Snpa –. I dati ambientali non sono un esercizio tecnico, ma uno strumento di responsabilità collettiva, che consente di agire in modo tempestivo e condiviso”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Altre letture consigliate
Sogni la temperatura perfetta? Con il Clima di Enel risparmi fino al 50% sui consumi in bolletta. Vieni in negozio! GBC - Viale Di Vittorio - Manfredonia Vai su Facebook
Tetti verdi e città circolari, la Lombardia approva la legge sul clima - Creare una strategia climatica strutturata e vincolante è l’obiettivo della Legge clima Lombardia. Secondo edilportale.com
Clima in Lombardia, estate 2025 tra ondate torride e crolli termici. Giugno il più caldo dal 1991, in montagna fino a +4 gradi - Ondate di calore e fasi fresche, come in questi giorni. Scrive ilgiorno.it
Legge sul clima, via libera da commissione Ambiente in Lombardia - Neutralità carbonica entro il 2050, risparmio e diversificazione energetica, produzione di energia pulita, facendo ricorso anche alla risorsa nucleare. Secondo ansa.it