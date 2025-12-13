Il marchio cinese Changan sbarca in Italia | Ecco il nostro obiettivo I due modelli presentati | S05 e S07

Il marchio cinese Changan fa il suo ingresso ufficiale nel mercato italiano, presentando i modelli S05 e S07. Con un'attenzione particolare al design e alle caratteristiche tecnologiche, l'azienda punta a conquistare i clienti italiani offrendo veicoli che combinano qualità e innovazione. Questo debutto segna un passo importante per il brand nel panorama automotive nazionale.

La più italiana delle auto cinesi. Si può riassumere così, in poche parole, il debutto di Changan in Italia. Tra i maggiori gruppi automobilistici cinesi, il colosso delle quattro ruote rafforza la propria presenza in Europa partendo dall’Italia. Il marchio, con sede a Chongqing e una tradizione industriale di 163 anni, ha presentato il Changan Design Center Europe di Rivoli (provincia di Torino, un "centro di creatività per le auto" secondo l’azienda) e annunciato l’arrivo sul mercato italiano dei suoi primi modelli: Changan Deepal S05 e Changan Deepal S07, entrambi Suv elettrici progettati proprio nel centro piemontese. Ilgiornale.it Changan, debutto in Italia per i modelli disegnati nel centro stile piemontese - Il marchio cinese arriva nel 2026 con due suv elettrici, disegnati nel centro stile a Rivoli alle porte di Torino ... ilsole24ore.com

A Rivoli il Centro Stile Changan, marchio cinese che sbarca in Italia

Il marchio cinese arriva nel 2026 con due suv elettrici, disegnati nel centro stile a Rivoli alle porte di Torino - facebook.com facebook

Changan's Deepal S05 Enters 2026 Model Year with Significant Upgrades and Aggressive Pricing

