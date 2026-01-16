Furto con vetrina spaccata e saracinesca divelta a Torino | i ladri depredano la gelateria-pasticceria

Questa mattina a Torino, la gelateria-pasticceria Cento21, situata all'incrocio tra corso Giulio Cesare e piazza Derna, è stata vittima di un furto. I ladri hanno rotto la vetrina e divelto la saracinesca, sottraendo merce e danneggiando l’esercizio. Si tratta di un episodio che ha colpito la serenità della zona e che ora richiede interventi e attenzione da parte delle autorità.

Brutto risveglio nella mattinata di oggi, venerdì 16 gennaio 2026, per i gestori della gelateria-pasticceria Cento21, all'incrocio tra corso Giulio Cesare e piazza Derna a Torino. Nel corso della notte, infatti, i ladri hanno sfondato la saracinesca e la vetrata e sono entrati all'interno dell'esercizio portando via il fondo cassa, dei palmari, dei telefoni cellulari e alcune bottiglie di liquori. Il danno complessivo, contando le strutture, ammonta sicuramente a qualche migliaio di euro. Anche sul retro sono stati trovati segni di effrazione: è plausibile che i malviventi abbiano provato a entrare prima passando di lì e poi, non riuscendoci, abbiano deciso di sfondare dal davanti.

