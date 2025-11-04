Torino furto con spaccata e bottino da oltre 20mila euro | il video che inchioda i ladri
Si erano serviti di un'auto rubata come ariete per sfondare la vetrina di un negozio nel centro di Torino, in via Andrea Doria, portando via 72 capi d'abbigliamento dal valore di circa 20.300 euro. La "spaccata", risalente alla notte del 10 gennaio 2025, era stata integralmente ripresa dalle telecamere di videosorveglianza dell'esercizio commerciale. I carabinieri del Nucleo Operativo Torino San Carlo, partendo proprio dalla loro analisi, sono riusciti a ricostruire il tragitto degli autori del reato anche grazie alle telecamere dei negozi limitrofi. Le indagini hanno consentito ai militari dell'Arma di individuare i presunti autori del colpo: sono tutti di origine nordafricana tra i 27 e i 34 anni, e al gip di Torino di emettere a carico degli indagati l'applicazione della misura cautelare in carcere per furto aggravato in concorso. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
