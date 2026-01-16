Furti truffe violenze e ospedali assaltati Ora bisogna chiudere tutti i campi rom
Le recenti vicende legate a furti, truffe e episodi di violenza nei campi rom sollevano ancora una volta il dibattito sulla loro gestione. In pochi giorni, situazioni come il furto di bagagli di un turista a Roma evidenziano la necessità di interventi concreti e mirati. È tempo di affrontare con serietà questa problematica, valutando soluzioni che garantiscano sicurezza e rispetto per tutti i cittadini.
Dal turista che non può recuperare i bagagli rubati all’ultima tentata razzia in una villetta: cos’altro deve accadere per agire? Ma cos’altro deve accadere in questa Italia per mettere fine ai campi rom? Nel giro di pochi giorni ci siamo ritrovati a commentare l’assurda vicenda di un turista brasiliano in visita a Roma a cui avevano rubato i bagagli dall’auto, bagagli che - grazie al geolocalizzatore - era riuscito a tracciare e a individuare in un campo nomadi: andato lì per riprendersi la sua roba, è stato accerchiato e minacciato dai rom e nonostante la presenza dei vigili non ha potuto tornare in possesso dei suo. 🔗 Leggi su Laverita.info
