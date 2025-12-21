Quando i soldi non bastano Dal Bioparco ai campi rom tutti i mutui di Roma Capitale

21 dic 2025

Quando le risorse pubbliche risultano insufficienti, si rende necessario individuare nuove strategie di finanziamento. Dalla gestione dei servizi al Bioparco di Roma alle esigenze dei campi rom, le misure adottate da Roma Capitale si confrontano con diverse sfide economiche. Un miliardo e mezzo di euro di fondi Pnrr, il piano nazionale di ripresa e resilienza; oltre 4 miliardi per il Giubileo. Quando i soldi non bastano.

Numerose le opere e gli interventi realizzati a Roma tra rigenerazione urbana, nuova viabilità, digitalizzazione, valorizzazione del patrimonio culturale e architettonico della.

