Tentano furti all’ora di cena | i residenti li sorprendono e li inseguono nei campi
Serata movimentata a Ponticino, nel comune di Laterina Pergine Valdarno, dove ieri intorno alle 20 tre persone con il volto coperto da passamontagna hanno cercato di introdursi in alcune abitazioni. Il tentativo di furto è stato interrotto quando alcuni residenti, già rientrati in casa, hanno notato movimenti sospetti nei pressi delle abitazioni. Alla vista dei proprietari, i malviventi si sono dati alla fuga, scappando a piedi nei campi circostanti e riuscendo a far perdere le proprie tracce. Alcuni cittadini sono usciti in strada per inseguirli, senza però riuscire a raggiungerli. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno ascoltato le testimonianze e acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza per avviare le indagini. 🔗 Leggi su Lortica.it
Argomenti simili trattati di recente
Nuova ondata di furti nel Padovano: ad Abano Terme colpiti diversi appartamenti in zona Monteortone e a Vigodarzere due giovani ladri acrobati tentano effrazioni fino al terzo piano - facebook.com Vai su Facebook
Scoperti mentre tentano furto, aggrediscono e rapinano un uomo. Una persona arrestata dai carabinieri di Fabriano #ANSA - X Vai su X
Polla, tentano furto in un'abitazione: messi in fuga dai vicini - Il controllo meticoloso e preventivo dei carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, ha fatto diminuire i furti nel Vallo di Diano, tuttavia esistono ancora ... Lo riporta ilmattino.it