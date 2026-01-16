Negli ultimi giorni, sono emersi episodi di criminalità e violenza che coinvolgono alcuni campi rom in Italia. Questi eventi sollevano ancora una volta il dibattito sulla presenza e la gestione di queste aree. È importante affrontare la questione con attenzione, rispettando i principi di legalità e tutela dei diritti di tutti, valutando soluzioni che garantiscano sicurezza e ordine pubblico.

Ma cos’altro deve accadere in questa Italia per mettere fine ai campi rom? Nel giro di pochi giorni ci siamo ritrovati a commentare l’assurda vicenda di un turista brasiliano in visita a Roma a cui avevano rubato i bagagli dall’auto, bagagli che – grazie al geolocalizzatore – era riuscito a tracciare e a individuare in un campo nomadi: andato lì per riprendersi la sua roba, è stato accerchiato e minacciato dai rom e nonostante la presenza dei vigili non ha potuto tornare in possesso dei suoi bagagli nonostante fossero lì, in una di quelle «case», perché non c’era il permesso del giudice a entrare nel campo. 🔗 Leggi su Panorama.it

Panorama.it - Furti, truffe, violenze e ospedali assaltati. Ora bisogna chiudere tutti i campi rom

