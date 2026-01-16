Furti e truffe agli anziani sgominata un' associazione a delinquere con 38 arresti | a Parma in manette un 44enne

Nella città di Parma, i carabinieri hanno smantellato un'organizzazione criminale coinvolta in furti e truffe agli anziani, arrestando 38 persone, tra cui un uomo di 44 anni. L'operazione, condotta dal Nucleo investigativo, ha portato alla custodia cautelare di numerosi sospetti, evidenziando l'impegno delle forze dell'ordine nel contrasto a queste attività illecite.

C'è anche un 44enne, rintracciato il 13 gennaio in città dai carabinieri del Nucleo investigativo di Parma, tra i 38 arrestati nell'ambito di una maxi operazione che ha portato alla custodia cautelare in carcere per 38 persone, accusate di essere parte di un'associazione a delinquere finalizzata.

Furti nelle case e truffe agli anziani, decine di colpi anche in Ciociaria: smantellata banda campana, 38 arresti - L'operazione dei carabinieri ha rivelato l'esistenza di sette gruppi criminali dediti alla commissione di furti in abitazione nelle province di Napoli, Caserta, Benevento, Salerno, Avellino

Bliz dei Carabinieri: 38 arresti per furti in casa e truffe agli anziani - Nella giornata odierna i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere

ALLERTA TRUFFE NEL VALDARNO Attenzione! Sono stati segnalati furti da parte di persone che si spacciano per dipendenti di Publiacqua nella zona dei Poggi. I malviventi cercano di entrare nelle case fingendo controlli o interventi per guadagnare la t - facebook.com facebook

Vasta operazione dei Carabinieri a Napoli, dove sono state smantellate 7 organizzazioni criminali attive in furti in abitazione, truffe e ricettazione, in particolare ai danni di persone anziane e fragili. 38 i soggetti arrestati. I colpi venivano messi a segno nelle province di Napoli, Caserta, Benevento, Salerno, Avellino.

