Fumetti che passione La magia di UmbriaCon

Fumetti che passione La magia di UmbriaCon è un evento dedicato agli appassionati di fumetti, giochi e cultura pop. Per tre giorni, il pubblico potrà partecipare a mostre, workshop, spettacoli e incontri con ospiti internazionali, vivendo un’esperienza ricca di creatività e divertimento. Un’occasione per scoprire nuove opere, condividere passioni e immergersi in un universo fatto di immagini, storie e arte, in un’atmosfera coinvolgente e rispettosa.

Tre giornate da vivere all’insegna della fantasia e del divertimento con un cartellone scandito da fumetti, giochi da tavolo, videogiochi, cosplay, spettacoli, esibizioni, mostre, workshop, ospiti internazionali e oltre 80 stand espositivi. Da oggi a domenica i padiglioni dell’Umbriafiere si trasformano nel regno della magia e della creatività con la terza edizione di “UmbriaCon“, il Festival di comics, arts & games dedicato a tutti gli appassionati del genere ma anche a bambini e famiglie, “Cult” è il tema di questa edizione, per celebrare icone, volti e personaggi che hanno fatto la storia dell’intrattenimento. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fumetti che passione La magia di UmbriaCon Leggi anche: Il regno dei fumetti Il ritorno di UmbriaCon Leggi anche: Avellino Basket, una famiglia che cresce: la magia del Natale tra sport e passione Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Fumetti che passione La magia di UmbriaCon. UmbriaCon 2026, la guida: tre giorni tra fumetti, cosplay e spettacoli per un'Umbria tutta pop. Ospiti, programma e mappa dell'evento - Artisti, attori, streamer e cantanti tra i protagonisti della terza edizione: da Francesco Pannofino a Natalia Tana (Harry Potter), passando per Giorgio Vanni, Dario Moccia e Simon Bisley ... corrieredellumbria.it

Fumetti e cultura pop Il ritorno di UmbriaCon - Il Festival Comics Arts & Games è pronto a sbarcare dal 16 al 18 gennaio all’Umbriafiere e nell’attesa svela le anticipazioni di quella che vuole ... lanazione.it

UmbriaCon, si comincia: il programma di venerdì 16 gennaio - Venerdì 16 gennaio inizia l’atteso evento UmbriaCON, il Festival Comics Arts & Games di Bastia Umbra. perugiatoday.it

MyComics.it - Passione Fumetti updated their cover photo. facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.