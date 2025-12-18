Avellino Basket una famiglia che cresce | la magia del Natale tra sport e passione
L’Avellino Basket si trasforma in una grande famiglia durante il Natale, unendo sport e passione in un’atmosfera magica. Una serata speciale dedicata a bambini, famiglie e giovani talenti che condividono il sogno di una città in festa, rafforzando legami e creando ricordi indimenticabili. Un momento di gioia e convivialità che celebra l’amore per il basket e il senso di comunità che lo rende unico.
Una serata coinvolgente dove lo sport e la famiglia si sono incontrati in un abbraccio speciale.L'Unicusano Avellino Basket ha celebrato il Natale insieme ai suoi cuori più giovani: i bambini del Minibasket, le famiglie, i ragazzi delle squadre giovanili e l'intero roster della prima squadra.Un. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
