Avellino Basket una famiglia che cresce | la magia del Natale tra sport e passione

L’Avellino Basket si trasforma in una grande famiglia durante il Natale, unendo sport e passione in un’atmosfera magica. Una serata speciale dedicata a bambini, famiglie e giovani talenti che condividono il sogno di una città in festa, rafforzando legami e creando ricordi indimenticabili. Un momento di gioia e convivialità che celebra l’amore per il basket e il senso di comunità che lo rende unico.

