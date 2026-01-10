Il regno dei fumetti Il ritorno di UmbriaCon

Dal 2023, l’Umbria si apre nuovamente a “UmbriaCon”, il festival dedicato a fumetti, giochi, musica e cinema. In tre giorni, Bastia di Bastia Umbra ospiterà eventi, incontri e spettacoli che celebrano la cultura pop in un contesto ricco di creatività e passione. Un’occasione per appassionati e curiosi di scoprire nuove realtà e condividere momenti di interesse comune.

Tre giorni di fantasia, creatività, divertimento e cultura pop con il ritorno all’Umbriafiere di Bastia di “UmbriaCon“, il festival dedicato a fumetti, giochi, musica, spettacoli, cinema e grandi ospiti. La terza edizione si terrà da venerdì 16 a domenica 18 gennaio e ieri è stata presentata alla Biblioteca delle Nuvole di Fontivegge, unica struttura pubblica consacrata al mondo dei fumetti: a raccontare il ricco cartellone con le sue novità Federico Piermaria, direttore artistico e responsabile della società organizzatrice Fidelio insieme a Rodolfo Mantovani, Francesco Marcantonini e le istituzioni, con il vicepresidente della Regione e assessore alla cultura Tommaso Bori e il sindaco di Bastia, Erigo Pecci. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il regno dei fumetti Il ritorno di UmbriaCon Leggi anche: Il ritorno del re leone con nuovi fumetti di mufasa e simba Leggi anche: Colpo di scena, il principe Harry vince la battaglia legale per la scorta: via libera al ritorno nel Regno Unito con Meghan, Archie e Lilibet La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Il regno dei fumetti Il ritorno di UmbriaCon. Il regno dei fumetti: il ritorno di UmbriaCon - Giochi, arte, spettacoli e grandi ospiti da venedì 16 a domenica 18 gennaio all’Umbriafiere di Bastia. msn.com

Fumetti e cultura pop Il ritorno di UmbriaCon - Il Festival Comics Arts & Games è pronto a sbarcare dal 16 al 18 gennaio all’Umbriafiere e nell’attesa svela le anticipazioni di quella che vuole ... lanazione.it

LE NEWS DI CIAK SABAUDIA LA STORIA DI PRIVERNO A FUMETTI E' uscito sulla pagina Facebook della Pro Loco di Priverno il quarto capitolo del volume "La storia di Priverno a fumetti", dove mito e identità si incontrano Che cosa succederà al Regno - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.