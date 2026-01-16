Fugge dall’Iran con un documento falso in manette panettiere di 22 anni | Se restavo mi uccidevano

Un giovane di 22 anni, originario dell’Iran, è stato arrestato all’aeroporto di Orio al Serio mentre cercava di fuggire con un documento falso. Ha dichiarato di aver lasciato il suo paese pochi giorni dopo l’inizio delle proteste, temendo per la propria vita. Il ragazzo, panettiere, desidera ora riunirsi con sua madre, che risiede in Inghilterra. Un episodio che mette in luce le difficoltà di chi cerca salvezza attraverso rotte rischiose.

Orio al Serio. “Sono scappato dall’Iran pochi giorni dopo l’inizio della violenta repressione delle proteste, voglio raggiungere mia mamma che vive in Inghilterra. Se restavo mi avrebbero ucciso perché mi sono convertito al cristianesimo”. Per farlo però, K.A.M., panettiere di 22 anni, ha utilizzato un passaporto falso, austriaco, con il quale mercoledì 14 gennaio ha cercato di imbarcarsi su un volo per Dublino. Gli agenti della Polaria se ne sono accorti e lo hanno arrestato una seconda volta, perché il ragazzo era già finito in manette l’11 gennaio scorso, quando aveva provato a prendere un volo dall’aeroporto di Malpensa sempre con un documento contraffatto. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

