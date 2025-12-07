Viaggiava sul treno dalla Svizzera con un documento falso | arrestato un 27enne

Novaratoday.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Trovato su un treno con un documento falso e arrestato.Un 27enne di nazionalità algerina è stato arrestato nei giorni scorsi dagli agenti della polizia di stato del settore polizia di frontiera di Domodossola durante i controlli a bordo di un treno EuroCity proveniente da Ginevra e diretto a. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Dopo 5 giorni in Ucraina il sindaco di Jesi torna in città: il treno dove viaggiava sfiorato dai bombardamenti russi

GoldenPass, il treno panoramico svizzero da provare quest’autunno - Dopo i primi temporali estivi è inevitabile iniziare a pianificare vacanze che profumano d’autunno. Lo riporta siviaggia.it

Addio voli, benvenuto treno: la Svizzera apre la rotta per la Svezia - Nel cuore dell’Europa, la rete ferroviaria continua a espandersi in nome della sostenibilità e del comfort. Segnala siviaggia.it

Treno Eurocity deraglia in Svizzera, 7 feriti lievi - Sono almeno sette i feriti, lievi, del deragliamento del treno Eurocity 158 di Trenitalia Milano Centrale- Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Viaggiava Treno Svizzera Documento