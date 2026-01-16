Fu il primo Zar e si sposò grazie a un concorso di bellezza Perché Ivan IV era detto il terribile?

Ivan IV Vasilyevich, noto come Ivan il Terribile, fu il primo zar di Russia e salì al potere nel XVI secolo. La sua fama deriva sia dai successi politici e territoriali sia dai metodi spesso violenti e autoritari con cui governò. La sua figura rimane complessa, rappresentando un periodo di grande trasformazione per la Russia e lasciando un’eredità che suscita ancora oggi interesse e discussioni storiche.

Ivan IV Vasilyevich, meglio noto come Ivan il Terribile, è una figura storica che incute ancora oggi un senso di timore e fascinazione. Regnando sulla Russia dal 1533 al 1584, il suo nome è indissolubilmente legato a un periodo di grande turbolenza e trasformazione, ma anche di violenza inaudita. L'epiteto con cui è passato alla Storia, però, non deve essere attribuito ai suoi contemporanei, bensì un riconoscimento tardivo della sua ferocia e del suo governo autoritario. L'origine precisa del soprannome è incerta, ma si ritiene che derivi da una combinazione di fattori. Naturalmente, c'entrano i numerosi episodi di violenza inaudita di cui è stato protagonista.

