Stranger Things 5 | perché Will fu il primo a essere portato nel Sottosopra? Svelato il piano segreto di Vecna

Dopo anni di teorie, speculazioni e domande senza risposta, Stranger Things 5 ha finalmente svelato uno dei misteri più profondi della serie: perché proprio Will Byers fu il primo ragazzino di Hawkins a sparire nel Sottosopra. Il volume 1 della quinta e ultima stagione, ora disponibile su Netflix, conferma ciò che molti fan sospettavano ma che non era mai stato esplicitato: Jamie Campbell Bower nei panni di Vecna orchestrò personalmente il rapimento di Will nella primissima stagione, inviando i Demogorgoni a catturarlo per uno scopo molto più sinistro di quanto immaginassimo. La rivelazione arriva in modo graduale ma devastante. 🔗 Leggi su Screenworld.it

