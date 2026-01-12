Milano-Cortina lo ‘zar’ Ivan Zaytsev tedoforo a Torino

Il viaggio della Fiamma Olimpica di Milano-Cortina 2026 è passato per Torino, coinvolgendo diverse personalità. Tra queste, Ivan Zaytsev ha partecipato come tedoforo per un giorno, rappresentando con il suo ruolo il collegamento tra lo sport e il percorso verso le Olimpiadi. Un momento simbolico che sottolinea l’importanza di questo evento per il panorama sportivo italiano.

Roma, 12 gen. (askanews) – Il Viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 ha fatto tappa a Torino e tra i protagonisti c’è stato anche Ivan Zaytsev, tedoforo Coca-Cola per un giorno. Soprannominato “lo Zar”, Ivan Zaytsev è uno dei simboli più rappresentativi dello sport italiano: campione di pallavolo, medagliato olimpico e leader carismatico, ha saputo affrontare sfide e grandi aspettative con resilienza e determinazione. La sua carriera, costellata di successi nazionali e internazionali, testimonia eccellenza e passione, mentre il suo impegno sociale, come la collaborazione con Banco Alimentare, riflette valori di solidarietà e spirito di squadra. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

