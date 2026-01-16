Franzoni a Wengen domina il Super G | per l’azzurro è la prima vittoria in Coppa del Mondo

Giovanni Franzoni ha ottenuto la sua prima vittoria in Coppa del Mondo nel Super G di Wengen, riportando l’Italia sul podio più alto dopo tredici anni. Il 24enne di Manerba del Garda ha dimostrato grande determinazione, segnando un momento importante per lo sci azzurro. Questa vittoria rappresenta un risultato significativo per la carriera dell’atleta e un segnale positivo per il movimento sciistico italiano.

Giovanni Franzoni conquista la sua prima vittoria in Coppa del Mondo. Il 24enne di Manerba del Garda nel SuperG di Wengen ha riportato l'Italia sul podio più alto tredici anni dopo l'ultima volta. Sceso con il pettorale numero uno, l'azzurro ha costruito la vittoria prima nella parte alta e soprattutto nel tratto finale, pennellando le ultime curve della Lauberhorn. Franzoni ha preceduto l'austriaco Stefan Babinsky, che ha accusato 35 centesimi di ritardo dall'azzurro. Sul podio lo svizzero Franjo Von Allmen, staccato di 37 centesimi da Franzoni. Il fuoriclasse svizzero Marco Odermatt conclude al quarto posto a 53 centesimi dalla vetta.

