Chi è Giovanni Franzoni nella storia dello sci azzurro dopo la vittoria in Super G a Wengen

Giovanni Franzoni, nello sci azzurro, ha ottenuto la sua prima vittoria in Coppa del Mondo nel Super-G di Wengen. Con questa affermazione, si inserisce nella storia dello sci italiano, ricordando che l’ultimo azzurro a vincere una gara di velocità a Wengen era stato Christof Innerhofer nel 2013. Un risultato che testimonia il talento e la crescita dell’atleta in ambito internazionale.

Il destino di Giovanni Franzoni: “Fatta la differenza dove mi ero infortunato, i risultati non vengono a caso” - x.com

«Ho ancora in mente quel podio a Val Gardena, è stato incredibile. Oggi voglio partire forte e dare tutto fin dall’inizio. » Sarà Giovanni Franzoni, con il pettorale numero 1, ad aprire il Super G maschile a Wengen, inaugurando così il weekend sulla storica pista - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.