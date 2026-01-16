Chi è Giovanni Franzoni nella storia dello sci azzurro dopo la vittoria in Super G a Wengen

Da fanpage.it 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovanni Franzoni, nello sci azzurro, ha ottenuto la sua prima vittoria in Coppa del Mondo nel Super-G di Wengen. Con questa affermazione, si inserisce nella storia dello sci italiano, ricordando che l’ultimo azzurro a vincere una gara di velocità a Wengen era stato Christof Innerhofer nel 2013. Un risultato che testimonia il talento e la crescita dell’atleta in ambito internazionale.

Giovanni Franzoni centra la sua prima vittoria in Coppa del mondo trionfando nel Super-G di Wengen. L’ultimo azzurro vincitore in una gara di velocità a Wengen era stato Christof Innerhofer nel 2013. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Franzoni nella storia: prima vittoria in Coppa del mondo a Wengen

Leggi anche: LIVE Sci alpino, SuperG Wengen 2026 in DIRETTA: FENOMENO FRANZONI! Azzurro ad un passo dal sogno

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

232 giovanni franzoni storiaGiovanni Franzoni nella storia: vince il SuperG a Wengen, l'unico uomo bresciano a trionfare in Coppa del Mondo era stato Edalini 39 anni fa - Il gardesano conferma il proprio momento di forma straordinaria: parte con il numero uno e tutti gli finiscono alle spalle, anche sua maestà Odermatt. brescia.corriere.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.