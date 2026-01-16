Chi è Giovanni Franzoni nella storia dello sci azzurro dopo la vittoria in Super G a Wengen
Giovanni Franzoni, nello sci azzurro, ha ottenuto la sua prima vittoria in Coppa del Mondo nel Super-G di Wengen. Con questa affermazione, si inserisce nella storia dello sci italiano, ricordando che l’ultimo azzurro a vincere una gara di velocità a Wengen era stato Christof Innerhofer nel 2013. Un risultato che testimonia il talento e la crescita dell’atleta in ambito internazionale.
Leggi anche: Franzoni nella storia: prima vittoria in Coppa del mondo a Wengen
Leggi anche: LIVE Sci alpino, SuperG Wengen 2026 in DIRETTA: FENOMENO FRANZONI! Azzurro ad un passo dal sogno
Giovanni Franzoni nella storia: vince il SuperG a Wengen, l'unico uomo bresciano a trionfare in Coppa del Mondo era stato Edalini 39 anni fa - Il gardesano conferma il proprio momento di forma straordinaria: parte con il numero uno e tutti gli finiscono alle spalle, anche sua maestà Odermatt. brescia.corriere.it
Il destino di Giovanni Franzoni: “Fatta la differenza dove mi ero infortunato, i risultati non vengono a caso” - x.com
«Ho ancora in mente quel podio a Val Gardena, è stato incredibile. Oggi voglio partire forte e dare tutto fin dall’inizio. » Sarà Giovanni Franzoni, con il pettorale numero 1, ad aprire il Super G maschile a Wengen, inaugurando così il weekend sulla storica pista - facebook.com facebook
