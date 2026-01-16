Franzoni nella storia | prima vittoria in Coppa del mondo a Wengen

Il 16 gennaio 2026, Giovanni Franzoni di Manerba del Garda ha conquistato la sua prima vittoria in Coppa del mondo a Wengen. Un risultato che segna un momento importante nella sua carriera sportiva, riflettendo impegno e determinazione. Questa vittoria rappresenta un traguardo significativo per l’atleta e un motivo di orgoglio per il panorama sportivo italiano.

Il 16 gennaio del 2026, Giovanni Franzoni da Manerba del Garda se lo ricorderà per tutta la vita. È il giorno della sua prima straordinaria, strepitosa e storica vittoria in Coppa del mondo. Al secondo podio della carriera, Franzoni ha subito centrato il successo. Lo ha fatto nel supergigante di Wengen, in Svizzera, sull'impegnativa pista del Lauberhorn al cospetto della parete nord del monte Eiger, mito dell'alpinismo del secolo scorso. Lo sciatore azzurro, 24 anni, gardesano, ha sfruttato il pettorale numero 1 a conferma che la pista svizzera piace particolarmente. Infatti, nelle due prove cronometrate della discesa libera (in programma domani), ha fatto segnare i migliori tempi. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Franzoni nella storia: prima vittoria in Coppa del mondo a Wengen Leggi anche: Coppa del Mondo: Franzoni, Casse e Innerhofer davanti agli avversari, nella prima prova in discesa Leggi anche: IL TALENTO È DECOLLATO! Giovanni Franzoni illumina nel superG di Wengen e conquista la prima vittoria! La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Chi è Giovanni Franzoni, il re di Wengen che ha sconfitto il destino in SuperG con Franzoso nel cuore; UN RIGORE DI FRANZONI REGALA LA VITTORIA ALL’ENTELLA; Giovanni Franzoni fa il vuoto anche nella seconda prova a Wengen, la caviglia di Paris fa tremare; LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Wengen 2026 in DIRETTA: Paris preoccupa, va via zoppicando. Franzoni fa il vuoto. Chi è Giovanni Franzoni, nella storia dello sci azzurro dopo la vittoria in Super G a Wengen - L’ultimo azzurro vincitore in una gara di velocità a Wengen era stato Christof Innerhofer nel 2013. fanpage.it

Wengen, magico Franzoni! Nel Super G sul Lauberhorn arriva la prima vittoria in carriera. Paris, che rischio - A Wengen arriva la prima vittoria in carriera di Giovanni Franzoni, che dopo aver dominato le prove di discesa trionfa in supergigante. sport.virgilio.it

Apoteosi Giovanni Franzoni, primo trionfo in carriera nel SuperG sul mitico Lauberhorn! Odermatt giù dal podio, fuori Paris e Bosca - La diretta scritta del SuperG maschile di Wengen, sul tracciato più lungo e tra i più iconici della Coppa del Mondo, con partenza alle ore 12:30. eurosport.it

Franzoni, che tempo a Wengen! Nella prima prova cronometrata della discesa del Lauberhorn tre azzurri davanti a tutti. Giovanni Franzoni firma un crono fuori scala e precede Mattia Casse (+1”45) e Christof Innerhofer (+1”62). Seguono Baumann e Hemetsb - facebook.com facebook

