Connor Storrie e Hudson Williams, protagonisti della serie tv queer ambientata nel mondo dell’hockey su ghiaccio dal titolo Heated Rivalry, sono già diventati una vera ossessione per il pubblico italiano anche se nessun episodio è ancora ufficialmente disponibile e da noi il lancio è previsto a breve insieme a quello di HBO Max. Prima della serie, Storrie e Williams lavoravano entrambi nella ristorazione e il successo li ha catapultati alla celebrità più velocemente di un disco da hockey. Interpretano i capitani di due squadre rivali che vivono una storia d’amore segreta fuori dal campo, e il loro stile sullo schermo ha l’innocenza tipica dei ragazzi sportivi. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

Connor Storrie sfoggia due grandi orologi lanciando il guanto di sfida al suo coprotagonista in Heated Rivalry.

