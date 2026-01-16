Francia dopo dieci giorni di scioperi i medici vincono | il governo disposto a rivedere la riforma autoritaria

Dopo dieci giorni di scioperi, i medici francesi ottengono una vittoria: il governo si impegna a rivedere alcune misure della recente riforma della sicurezza sociale. La mobilitazione ha portato a un cambiamento rispetto alle proposte originate dal testo adottato a dicembre, evidenziando l’importanza del confronto tra professionisti e istituzioni. La situazione riflette la crescente attenzione alle condizioni del settore sanitario in Francia.

Dopo dieci giorni di uno sciopero inedito, oggi medici di famiglia e specialisti francesi hanno vinto: il governo ha ceduto su alcune delle misure più contestate della Loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS) adottata a dicembre in Senato e ancora all’esame in Assemblea nazionale, che avevano innescato la crisi. In un comunicato diffuso questa mattina, la ministra della Salute Stéphanie Rist ha annunciato l’impegno del governo a introdurre emendamenti nel corso del dibattito parlamentare, per sopprimere o modificare significativamente le disposizioni più controverse: “Non si tratta di fare un passo indietro, ma di ascoltare le rivendicazioni legittime dei medici e ricreare la fiducia con la professione”, ha scritto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

