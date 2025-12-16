Ricercatori universitari apertura del governo su aspettativa e indennità di disoccupazione Bernini annuncia incontri con i sindacati per rivedere la riforma del pre-ruolo

Il governo ha aperto a possibili modifiche riguardo alle aspettative e all’indennità di disoccupazione per i ricercatori universitari. Bernini ha annunciato incontri con i sindacati per rivedere la riforma del pre-ruolo, mostrando disponibilità a intervenire su questioni chiave come il collocamento in aspettativa senza assegni e i sostegni economici per i ricercatori.

Il governo ha manifestato disponibilità a intervenire sul collocamento in aspettativa senza assegni e sul riconoscimento dell'indennità di disoccupazione per i ricercatori universitari. L'articolo . Orizzontescuola.it

