Referendum oltre 160mila firme contro la riforma Nordio | un terzo dell’obiettivo raggiunto in dieci giorni e sotto Natale

In soli dieci giorni, oltre 160.000 cittadini hanno firmato contro la riforma Nordio, rappresentando circa un terzo delle firme necessarie per avviare il referendum. L’iniziativa popolare, avviata tra il 30 e il 31 dicembre, prosegue con l’obiettivo di raggiungere le 500.000 firme entro il 30 gennaio. La raccolta continua, coinvolgendo un ampio numero di italiani interessati a esprimere il proprio parere sulla legge.

Un terzo del percorso è stato completato. Tra il 30 e il 31 dicembre l’iniziativa popolare per il referendum sulla riforma Nordio ha raggiunto e superato le 150mila firme, attestandosi sopra quota 160mila: il 32% delle 500mila da raggiungere entro il 30 gennaio, quando scadranno i tre mesi dalla pubblicazione della legge. Un risultato notevole se si pensa che la raccolta online – qui il link per firmare con Spid o carta d’identità elettronica – è stata aperta solo il 22 dicembre, alla vigilia delle feste di Natale. Anche se il voto sulla riforma è già stato chiesto e ottenuto dai parlamentari (di maggioranza e di opposizione), la mobilitazione dei cittadini non è solo simbolica: il successo dell’iniziativa, infatti, per ora ha scoraggiato il governo dal forzare la mano per anticipare la data delle urne, convocandole prima della scadenza del termine entro cui è possibile depositare altre richieste in Cassazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

