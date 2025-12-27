Forbidden Fruit le anticipazioni dal 28 dicembre 2025 al 3 gennaio 2026
Cosa accade ai personaggi della serie turca “Forbidden Fruit”? I nuovi episodi vanno in onda su Canale 5 domenica 28 dalle 14.30; da lunedì 29 a mercoledì 31 dicembre 2025, dalle 14.10; venerdì 2 gennaio 2026 dalle 14.10; sabato 3 gennaio 2026 dalle 14.30. Giovedì 1° gennaio la soap non va in. 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche: Beautiful, le anticipazioni dal 28 dicembre 2025 al 3 gennaio 2026
Leggi anche: Forbidden Fruit 2, anticipazioni dal 24 al 28 novembre 2025
Forbidden Fruit, le anticipazioni dal 28 dicembre 2025 al 3 gennaio 2026; Forbidden Fruit 2, anticipazioni 20 dicembre: Zeynep e Alihan cercano casa; Forbidden fruit, le anticipazioni: il gesto folle di Dundar; Forbidden Fruit 2, anticipazioni 19 dicembre: l'incontro tra Ender e Kaya.
Anticipazioni Forbidden Fruit fino al 28 dicembre 2025/ Tensioni tra Ender e Kaya - Le anticipazioni delle puntate di Forbidden Fruit in onda fino al 28 dicembre 2025: Ender continua a nascondere qualcosa e aumentano le tensioni con Kaya. ilsussidiario.net
Forbidden Fruit Anticipazioni Puntate dal 28 dicembre 2025 al 3 gennaio 2026: Zeynep e Alihan si sposano! - Questo è ciò che ci svelano le Trame delle nuove puntate della soap opera turca Forbidden Fruit, in onda dal 28 dicembre 2025 al 3 gennaio 2025 su Canale 5. msn.com
Forbidden Fruit, trame al 3/01: Zeynep teme che Alihan non voglia sposarla - Ender (Sevval Sam) si infurierà, quando verrà a conoscenza che il suo ex Kaya (Baris Kiliç) ha portato suo figlio Erim (Ilber Uygar Kaboglu) a un concerto senza chiederle il permesso. it.blastingnews.com
Forbidden Fruit, nuove tensioni e intrighi il 27 dicembre su Canale 5 Dopo la pausa natalizia, Forbidden Fruit ritorna con nuovi colpi di scena. Zeynep e Yildiz si preparano entrambe a serate importanti: la prima con la madre Asuman a una cena con Alihan - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.