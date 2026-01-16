Forbidden fruit anticipazioni dal 17 al 23 gennaio 2026 | Shayka fa visita a Kaya con un secondo fine
Le anticipazioni di Forbidden Fruit dal 17 al 23 gennaio 2026 rivelano che Shayka si recherà da Kaya con un obiettivo nascosto. La settimana sarà caratterizzata da momenti di confronto e riconciliazioni familiari, segnando importanti sviluppi nella trama. La serie, in onda su Canale 5, prosegue con eventi che influenzeranno i rapporti tra i personaggi principali.
Sarà tempo di riconciliazioni familiari nelle prossime puntate Forbidden fruit in onda dal 17 al 23 gennaio su Canale 5. Da un lato ci sarà Yildiz che riuscirà a chiarirsi con Zeynep, e sull’altro fronte Shayka si recherà a trovare suo fratello Kaya, anche se la sua mossa sarà fatta con un secondo fine. Pronti a scoprire di cosa si tratta? Forbidden fruit, trame settimanali al 23 gennaio. Yildiz riuscirà a spiegarsi con Zeynep, e svelerà alla sorella le ragioni del suo comportamento. Nel frattempo una storyline parallela vedrà Shaika recarsi in azienda per un saluto al fratello Kaya. Il suo gesto però, avrà un secondo fine: capire come attirare l’attenzione di Yigit! Shaika lascia infatti sulla scrivania del ragazzo una lettera, con la quale gli chiede di incontrarsi fuori dall’ambito lavorativo. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
