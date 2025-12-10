La Belmont-Foppolo gestirà per 15 anni gli impianti di Val Carisole a Carona

La gestione degli impianti di risalita di Val Carisole a Carona sarà affidata alla Belmont-Foppolo per i prossimi 15 anni. La decisione, ufficializzata mercoledì 10 dicembre, riguarda la proprietà comunale di Carona e segna un nuovo capitolo per lo sviluppo delle infrastrutture turistiche della zona.

Carona. Mercoledì mattina, 10 dicembre, è stata ufficialmente assegnata per i prossimi 15 anni la gestione degli impianti di risalita di Val Carisole, di proprietà del Comune di Carona. Unica proposta al bando, scaduto il 4 dicembre, la Belmont-Foppolo dell’imprenditore Giacomo Martignon. La società, già proprietaria degli impianti di Foppolo, gestirà dunque le seggiovie Alpe Soliva, Valgussera e Conca Nevosa. Il comprensorio brembano passa così sotto una gestione unica, con un unico skipass già annunciato per i prossimi anni. BergamoNews. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

