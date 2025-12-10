La Belmont-Foppolo gestirà per 15 anni gli impianti di Val Carisole a Carona
La gestione degli impianti di risalita di Val Carisole a Carona sarà affidata alla Belmont-Foppolo per i prossimi 15 anni. La decisione, ufficializzata mercoledì 10 dicembre, riguarda la proprietà comunale di Carona e segna un nuovo capitolo per lo sviluppo delle infrastrutture turistiche della zona.
Carona. Mercoledì mattina, 10 dicembre, è stata ufficialmente assegnata per i prossimi 15 anni la gestione degli impianti di risalita di Val Carisole, di proprietà del Comune di Carona. Unica proposta al bando, scaduto il 4 dicembre, la Belmont-Foppolo dell’imprenditore Giacomo Martignon. La società, già proprietaria degli impianti di Foppolo, gestirà dunque le seggiovie Alpe Soliva, Valgussera e Conca Nevosa. Il comprensorio brembano passa così sotto una gestione unica, con un unico skipass già annunciato per i prossimi anni. BergamoNews. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
La Belmont-Foppolo gestirà per 15 anni gli impianti di Val Carisole a Carona - Il Comune ha affidato ufficialmente la gestione degli impianti alla società di Giacomo Martignon, già proprietaria degli impianti di Foppolo: il comprensorio torna unito ... Riporta bergamonews.it
Maxi multa a Sky Italia, 4,2 milioni di euro per pratiche commerciali scorrette quifinanza.it
Australian Open 2026, Vacherot e Rinderknech insieme in doppio: i due cugini ‘uniscono le forze’ oasport.it
La cucina italiana è finalmente Patrimonio Unesco vanityfair.it
Lanzarote, Riccardo Rocco travolto e ucciso da un’onda anomala sugli scogli: pescatore per passione, aveva 27 ... ilrestodelcarlino.it
Il 10 dicembre 2025 Jacques e Gabriella di Monaco compiono 11 anni. Le 3 nuove foto diffuse da Palazzo e 11 ... amica.it
Angelina Mango, aggiunta la data zero al tour Nina canta nei teatri spettacolo.eu