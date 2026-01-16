Fondi autocarro in fiamme sulla strada provinciale per Lenola
Nella mattinata di oggi, sulla strada provinciale per Lenola nel Comune di Fondi, si è sviluppato un incendio che ha interessato un autocarro. L’evento ha causato momenti di preoccupazione tra gli automobilisti e ha richiesto l’intervento delle forze di soccorso. La situazione è sotto controllo, e le autorità stanno valutando le cause dell’incendio. Nessuna persona è rimasta coinvolta.
Fondi, 16 gennaio 2025 – Attimi di apprensione nella mattinata di oggi sulla strada provinciale per Lenola, nel territorio del Comune di Fondi, dove si è sviluppato un incendio che ha coinvolto un autocarro. S ul posto è intervenuta tempestivamente la squadra territoriale dei Vigili del fuoco di Terracina, a seguito di una segnalazione pervenuta tramite il Numero Unico di Emergenza 112. I pompieri hanno provveduto alle operazioni di spegnimento del mezzo e alla messa in sicurezza dell’area interessata, evitando ulteriori rischi per la circolazione e per l’ambiente circostante. Secondo quanto riferito, non si registrano persone coinvolte nell’episodio. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
