Fondi ad Hamas | oggi il Riesame sulla scarcerazione alle 10 manifestazione in sostegno degli arrestati

Oggi al tribunale del Riesame di Genova si terrà l’udienza sulla richiesta di scarcerazione di Mohammad Hannoun e degli altri indagati nell’ambito dell’indagine della Dda sui presunti finanziamenti ad Hamas. Contestualmente, alle ore 10, si svolgerà una manifestazione di sostegno agli arrestati. La decisione sarà determinante per il prosieguo delle indagini e per la posizione degli indagati.

È attesa per questa mattina al tribunale del Riesame di Genova l’udienza che dovrà pronunciarsi sulla richiesta di scarcerazione di Mohammad Hannoun e degli altri indagati finiti in carcere nell’ambito dell’inchiesta della Dda sui presunti finanziamenti ad Hamas. I giudici dovranno valutare se confermare o meno le misure cautelari disposte dal gip su richiesta della procura antimafia genovese, che contesta agli arrestati un ruolo nella raccolta e nel trasferimento di fondi destinati — secondo l’accusa — all’organizzazione palestinese. In parallelo al passaggio giudiziario, alle 10, davanti al palazzo di giustizia è stata convocata una manifestazione in sostegno a Hannoun e agli altri arrestati. 🔗 Leggi su Genovatoday.it Leggi anche: Fondi ad Hamas: pronti i ricorsi al Riesame Leggi anche: Fondi ad Hamas, depositati i ricorsi al Riesame Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Fondi ad Hamas: oggi il Riesame sulla scarcerazione, alle 10 manifestazione in sostegno degli arrestati; Caso Hannoun, la palla al tribunale del riesame; Fondi ad Hamas, legali depositano ricorso al tribunale del Riesame; Fondi ad Hamas, al Riesame il nodo sulla possibilità di utilizzare materiale di intelligence. I legali degli arrestati: “Non sono prove giudiziarie”. Fondi ad Hamas: oggi il Riesame sulla scarcerazione, alle 10 manifestazione in sostegno degli arrestati - Manifestazione davanti al tribunale in sostegno agli arrestati; le difese contestano l’uso di informazioni di intelligence come prove ... genovatoday.it

Fondi ad Hamas, al Riesame il nodo sulla possibilità di utilizzare materiale di intelligence. I legali degli arrestati: “Non sono prove giudiziarie” - Genova – L'udienza davanti al tribunale del Riesame che si terrà il 16 gennaio a Genova sarà un passaggio cruciale per capire se l'inchiesta dei pm della Dda sui presunti finanziatori di Hamas può o m ... ilsecoloxix.it

Fondi ad Hamas, i legali degli arrestati depositano il ricorso al tribunale del Riesame - Genova – Saranno due i pm della direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo a coordinare l'inchiesta che il 27 dicembre ha portato all'arresto di sette persone per terrorismo a Genova per ... ilsecoloxix.it

Piantedosi: “Hannoun coordinava fondi per Hamas per oltre 7 milioni di euro” x.com

FONDI AD HAMAS CANESTRINI NELLA DIFESA C'è l'avvocato lagarino nel pool di difensori dei presunti finanziatori del terrorismo: operazione basata su informazioni di intelligence straniere inutilizzabili in tribunale facebook

