Fondi ad Hamas depositati i ricorsi al Riesame

Sono stati depositati al Tribunale del Riesame i ricorsi contro le misure cautelari e i sequestri adottati nei confronti di sette delle nove persone coinvolte nell’inchiesta della DDA di Genova, relativa ai presunti finanziamenti ad Hamas. La decisione segue le recenti indagini sulle attività di sostegno e finanziamento al gruppo.

Sono stati depositati al Tribunale del Riesame i ricorsi contro le misure cautelari e i sequestri disposti nei confronti di sette delle nove persone coinvolte nell'inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Genova sui presunti finanziamenti ad Hamas. I provvedimenti erano stati emessi.

Fondi ad Hamas, domani interrogatorio di garanzia di Hannoun. Si indaga su file cancellati - Leggi su Sky TG24 l'articolo Fondi ad Hamas, domani interrogatorio di garanzia di Hannoun. tg24.sky.it

Hamas in Italia: fondi, reti e coperture dietro l’arresto di Mohammed Hannoun - Le carte dell’inchiesta di Genova mostrano che l’arresto di Mohammed Hannoun è solo la punta dell’iceberg: dietro la raccolta fondi per Hamas emerge una rete strutturata di relazioni, contatti e legit ... panorama.it

Fondi per Gaza andavano ad Hamas, 9 arresti in Italia

Fondi a Hamas, nelle carte il verbale del nipote di Hannoun: “Il denaro Per gli affiliati” x.com

Fondi Hamas: Hannoun tenta la carta del Riesame. Anche gli altri arrestati #ANSA - facebook.com facebook

