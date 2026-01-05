Fondi ad Hamas | pronti i ricorsi al Riesame

Gli avvocati degli arrestati nell’inchiesta di Genova sui presunti finanziamenti a Hamas annunciano la preparazione di ricorsi al tribunale del Riesame. La decisione mira a valutare la validità delle misure cautelari e a garantire i diritti degli indagati nel rispetto delle procedure legali. La vicenda coinvolge questioni di natura finanziaria e di sicurezza, e si inserisce in un contesto giudiziario ancora in fase di approfondimento.

Inchiesta fondi ad Hamas, Angela Lano (Infopal): "Non sono il megafono italiano dell'organizzazione" Nell'indagine coinvolto Mohammad Hannoun, presidente dell'Associazione Palestinesi d'Italia - facebook.com facebook

Fondi ad Hamas, sotto tutela giudice e pm dell'inchiesta x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.