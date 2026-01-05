Fondi ad Hamas | pronti i ricorsi al Riesame
Gli avvocati degli arrestati nell’inchiesta di Genova sui presunti finanziamenti a Hamas annunciano la preparazione di ricorsi al tribunale del Riesame. La decisione mira a valutare la validità delle misure cautelari e a garantire i diritti degli indagati nel rispetto delle procedure legali. La vicenda coinvolge questioni di natura finanziaria e di sicurezza, e si inserisce in un contesto giudiziario ancora in fase di approfondimento.
Gli avvocati degli arrestati nell’inchiesta della procura di Genova sui presunti finanziamenti ad Hamas sono pronti a presentare ricorso al tribunale del Riesame. Il termine ultimo per il deposito degli atti scade il 7 gennaio, data entro la quale le difese formalizzeranno la richiesta di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
