Folle di gelosia la tormenta convinto di essere tradito | Prima ammazzo te poi lui

Una persona sopraffatta dalla gelosia si lascia trascinare da impulsi violenti e ossessivi, accusando ingiustamente la propria partner di tradimento. La situazione si sviluppa attraverso minacce e comportamenti aggressivi, come telefonate insistenti e controlli eccessivi, culminando in una presenza minacciosa davanti all’albergo dove la donna lavorava. Questi episodi evidenziano come la gelosia può degenerare in comportamenti pericolosi, richiedendo attenzione e intervento adeguato.

Folle di gelosia inizia a tempestare la compagna di telefonate, le controlla il cellulare e si presenta anche sotto l’albergo dove la donna lavorava urlando "vi ammazzo tutti". L’uomo, 48 anni, residente da tempo a Senigallia ma originario di un’isola africana, era convinto che la donna con cui viveva da 20 anni la tradisse con il cuoco dell’hotel dove lavorava d’estate come cameriera. Un’ossessione la sua che lo ha portato a compiere atti, stando alle denunce sporte dalla vittima e alla richiesta di giudizio immediato fatta dalla Procura a settembre scorso, sfociati nel reato di maltrattamenti in famiglia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Folle di gelosia la tormenta convinto di essere tradito: "Prima ammazzo te, poi lui" Leggi anche: Sospetta che la compagna lo tradisce e la minaccia: “Ammazzo prima te poi lui”. Condannato per maltrattamenti Leggi anche: Tania Bellinetti morta precipitando dal balcone, la mamma: «Mi chiamò: "Lui mi tormenta, posso venire da te?". Poi è caduta la linea» Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Folle di gelosia la tormenta convinto di essere tradito: Prima ammazzo te, poi lui. Folle di gelosia la tormenta convinto di essere tradito: "Prima ammazzo te, poi lui" - Folle di gelosia inizia a tempestare la compagna di telefonate, le controlla il cellulare e si presenta anche sotto l’albergo dove la donna lavorava urlando "vi ammazzo tutti". msn.com

