Tania Bellinetti morta precipitando dal balcone la mamma | Mi chiamò | Lui mi tormenta posso venire da te? Poi è caduta la linea

Tania Bellinetti è morta precipitando dal balcone in circostanze ancora da chiarire. La madre ha raccontato che la giovane aveva chiamato chiedendo aiuto, riferendo di essere tormentata da qualcuno. La conversazione si è interrotta improvvisamente, lasciando sospetti e interrogativi sulla causa della tragedia.

Tania Bellinetti morta cadendo dal balcone, arrestato in Francia l'ex: «Una donna lo ha aiutato a fuggire» - La sua ex fidanzata è morta lo scorso aprile precipitando da un balcone a Bologna È stato arrestato alle 10 del mattino di mercoledì 23 luglio a Rennes, in ... Come scrive leggo.it