Sospetta che la compagna lo tradisce e la minaccia | Ammazzo prima te poi lui Condannato per maltrattamenti
Un uomo di 48 anni di origine africana è stato condannato in abbreviato dal tribunale di Ancona per maltrattamenti in famiglia. La vicenda riguarda sospetti di tradimento e minacce di violenza, con l’uomo che avrebbe dichiarato: “Ammazzo prima te poi lui”. La sentenza si inserisce in un contesto di tutela e rispetto delle norme contro la violenza domestica.
ANCONA – Un uomo di 48 anni, di origine africana, è stato condannato oggi, in abbreviato, dal tribunale dorico per maltrattamenti in famiglia. Il gup Alberto Pallucchini ha inflitto una pena di 2 anni e 4 mesi di reclusione riconoscendo quattro episodi, avvenuti questa estate a Senigallia, in cui l'imputato avrebbe commesso il reato contestato ai danni della compagna con cui viveva, una donna di 55 anni, sua connazionale. I fatti risalgono tutti al mese di luglio, a distanza di pochi giorni l'uno dall'altro, e per i quali era anche scattata la misura cautelare in carcere, dove il 48enne si trova tutt'ora. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
