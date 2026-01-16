Foggia criminale da ' Cerottino' al ' Vavoso' dei Moretti | chi sono i più pericolosi fuggiaschi catturati
Negli ultimi due anni, le forze dell’ordine di Foggia hanno condotto interventi efficaci contro la criminalità organizzata, catturando alcuni dei fuggitivi più pericolosi, tra cui figure note come 'Cerottino' e 'Vavoso' dei Moretti. Attraverso operazioni mirate, la ‘Squadra Stato’ ha colpito duramente la cosiddetta ‘Quarta Mafia’, garantendo maggiore sicurezza e dimostrando l’efficacia delle azioni di contrasto alla criminalità nel territorio.
La ‘Squadra Stato’ ha inferto un duro colpo alla ‘Quarta Mafia", rintracciando e assicurando alla giustizia alcuni dei criminali più pericolosi di Foggia e provincia: capiclan, sodali e malavitosi noti per la loro spregiudicatezza e sfrontatezza. Figure di rilievo o intranei alle consorterie, che fino all'ultimo istante hanno tentato di sfuggire alla morsa delle forze dell'ordine, sfidandole, talvolta senza nemmeno il timore di essere acciuffati . 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
