Il colpo del secolo al Louvre ecco chi sono i due ladri catturati | entrambi erano già schedati
A distanza di una settimana, cominciano ad arrivare notizie incoraggianti dalla Francia: due degli autori che hanno commesso il colpo del secolo al Louvre, sottraendo dei preziosi gioielli dalla Galleria di Apollo, sono stati catturati dalla polizia francese. Si tratta di due trentenni, sorpresi mentre stavano cercando di lasciare il Paese, diretti in Algeria e in Mali. A quanto pare si tratta di soggetti già noti alle autorità francesi, che li aveva già schedati in passato. In questo modo è stato facile individuarli mediante l'esame dei 150 campioni di Dna prelevati dalla zona del furto. Nelle fretta di abbandonare il Louvre, i ladri avrebbero effettivamente commesso degli errori, abbandonando degli oggetti che avevano toccato e lasciando intatto il montacarichi usato per accedere alla struttura. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche questi approfondimenti
Negli ultimi 35 anni numerosi musei internazionali sono stati teatro di audaci furti d’arte: dal “colpo del secolo” al Isabella Stewart Gardner Museum a Boston fino al massiccio saccheggio del British Museum - facebook.com Vai su Facebook
Leonardo Notarbatolo: “Vi spiego il colpo al Louvre. Ma il ladro del secolo resto io” - X Vai su X
Il colpo del secolo al Louvre, ecco chi sono i due ladri catturati: entrambi erano già schedati - A quanto pare i due soggetti risultavano già schedati negli archivi delle autorità francesi. Da msn.com
Louvre: il casco, il guanto e le impronte. Ladri (maldestri) incastrati ma dei gioielli non c'è traccia - Continuano le indagini sul "furto del secolo", l'incredibile colpo compiuto in pieno giorno all'interno del più visitato museo al mondo, il Louvre di Parigi. Secondo affaritaliani.it
Furto al Louvre, chi sono i due ladri arrestati: «Erano schedati». I 150 campioni di Dna e gli errori commessi nel colpo del secolo - Una settimana dopo il clamoroso colpo alla Galleria di Apollo, la polizia francese ha fermato due trentenni già noti alle forze dell’ordine per furti di gioielli. Secondo msn.com