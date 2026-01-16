Foggia conta nella Giunta Decaro | delega pesante per Piemontese Starace corona il suo sogno

Foggia si distingue nella Giunta Decaro, affidando a Piemontese una delega di rilievo e a Starace la realizzazione di un progetto ambizioso. La situazione politica si evolve in modo inaspettato, influenzata anche dalle prossime elezioni politiche. Entrambi i protagonisti assumono ruoli chiave in un contesto che richiede attenzione e responsabilità, segnando un momento importante per la città e le sue prospettive future.

DECARO FOGGIANI Giunta Decaro, attesa per i nomi dei rappresentanti foggiani - La formazione della Giunta regionale di Antonio Decaro resta al centro dell’attenzione, con i foggiani eletti in attesa di essere contattati ... statoquotidiano.it

Foggia Calcio, operazione chiusa: decisivo il lavoro dell’avvocato Roberto de Rossi #avvocatorobertoderossi #foggiacalcio - facebook.com facebook

