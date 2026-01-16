Foggia conta nella Giunta Decaro | delega pesante per Piemontese Starace corona il suo sogno
Foggia si distingue nella Giunta Decaro, affidando a Piemontese una delega di rilievo e a Starace la realizzazione di un progetto ambizioso. La situazione politica si evolve in modo inaspettato, influenzata anche dalle prossime elezioni politiche. Entrambi i protagonisti assumono ruoli chiave in un contesto che richiede attenzione e responsabilità, segnando un momento importante per la città e le sue prospettive future.
Era uscito dalle previsioni dei bookmakers, complici anche le Politiche all’orizzonte, ma con i suoi 30.273 voti non poteva certo rimanere in panchina l’avvocato foggiano Raffaele Piemontese, big del Pd. L’ex vice di Michele Emiliano entra in Giunta con una delega di peso: Infrastrutture e. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
