Regionali dubbio Emiliano nella futura Giunta Decaro Il governatore uscente | Non ne so niente

Durante una conferenza stampa, Michele Emiliano ha dichiarato di non essere a conoscenza di eventuali incarichi o ruolo nella futura Giunta regionale Decaro. Il governatore uscente ha risposto in modo scherzoso ai giornalisti che gli chiedevano dettagli, sottolineando di non avere informazioni in merito. La situazione resta incerta e il suo coinvolgimento non è ancora stato confermato.

