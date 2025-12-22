Regionali dubbio Emiliano nella futura Giunta Decaro Il governatore uscente | Non ne so niente
Durante una conferenza stampa, Michele Emiliano ha dichiarato di non essere a conoscenza di eventuali incarichi o ruolo nella futura Giunta regionale Decaro. Il governatore uscente ha risposto in modo scherzoso ai giornalisti che gli chiedevano dettagli, sottolineando di non avere informazioni in merito. La situazione resta incerta e il suo coinvolgimento non è ancora stato confermato.
“Che io sappia non lo so”. Michele Emiliano risponde scherzando ai giornalisti che gli chiedono di un'eventuale sua presenza nella nuova Giunta regionale Decaro. La nomina del neo presidente non è stata ancora formalizzata - arriverà nel nuovo anno al termine del periodo di eventuali ricorsi e. 🔗 Leggi su Baritoday.it
