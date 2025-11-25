Starace a nuoto fino a Bari | Merito politico di Nobiletti ha vinto contro i bazooka di Piemontese

Foggiatoday.it

È incontenibile Graziamaria Starace, l’assessora al Turismo di Vieste promossa con 7.738 voti a consigliera regionale. Oggi si gode le luci della ribalta nel comitato di corso Cairoli che in questi giorni è stato il suo quartier generale a 100 chilometri da casa.Insieme all’ex collega di Giunta. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

