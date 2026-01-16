Fino a 700 euro al mese per una stanza costi insostenibili per gli studenti La Provincia interviene

In molte città italiane, il costo delle stanze per studenti è diventato una preoccupazione crescente. A Bolzano, le tariffe per una stanza singola variano tra 450 e 700 euro mensili, rendendo difficile per gli studenti trovare soluzioni accessibili. La Provincia è intervenuta per affrontare questa situazione, che rappresenta una questione di rilevanza sociale e di accessibilità all’istruzione.

Un problema nazionale, che annualmente diventa oggetto di interesse cronachistico. Questa volta tocca a Bolzano, dove stanze singole per chi studia all’università a Bolzano si muovono su cifre che vanno dai 450 ai 700 euro al mese. Una soglia ritenuta ormai troppo alta, soprattutto per chi non può contare su appoggi familiari stabili in città o su entrate regolari. In Consiglio provinciale è passata una mozione proposta dai Verdi. L’obiettivo è chiaro: sostenere chi cerca alloggio negli studentati, dove le tariffe seguono l’andamento del mercato immobiliare più che la logica del diritto allo studio. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Leggi anche: Affitti per studenti a Roma, prezzi alle stelle: fino a 850 euro per una stanza vicino alla Sapienza Leggi anche: Manovra, meno tasse per gli statali (fino a 50mila euro): 56 euro in più al mese Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. A Milano mille euro di stipendio e 700 di affitto per una casa senza termosifoni: la storia di Alessia; Camere costosissime per gli studenti universitari (una singola va dai 450 ai 700 euro al mese), la Provincia di Bolzano interverrà per garantire prezzi 'equi'; Anno nuovo, moto nuova? Offerte, sconti e promozioni (Cfmoto 1000MT-X inclusa); Soffocati dal caro affitti: a Novara molti negozi costretti a chiudere per costi troppo alti. Imperia, la giungla delle tariffe per gli asili nido: rette fino a 700 euro in attesa dei voucher - E la retta, sempre più salata, va saldata subito in attesa di bonus che si fanno attendere per lunghi mesi. ilsecoloxix.it Bonus caregiver familiare/ Fino a 400€ al mese: ma a chi spettano? - Ecco quali sono i requisiti da rispettare e chi può far richiesta ... ilsussidiario.net

Legge Caregiver 2026, tutto quello che devi sapere sul bonus fino a €400 al mese - Approda in Consiglio dei Ministri il Ddl Caregiver che riconosce un contributo di 400 euro al mese a chi assiste un familiare con disabilità o con legge 104. msn.com

Guadagneranno fino a circa 600 euro al mese lordi in più grazie alla nuova convenzione che li lega al servizio sanitario nazionale - facebook.com facebook

Fastweb, nuove rimodulazioni: aumenti fino a 3 euro dal 15 febbraio x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.