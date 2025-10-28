Affitti per studenti a Roma prezzi alle stelle | fino a 850 euro per una stanza vicino alla Sapienza

Studiare a Roma costa sempre di più. Le stanze in affitto toccano cifre record, con una media di 575 euro e picchi di 850 euro nelle zone universitarie. C'è chi lo fa notare, ma i prezzi continuano a salire. 🔗 Leggi su Fanpage.it

conferenza Tecnocasa: prima casa al 75% delle compravendite, boom affitti per studenti. Residence Le Querce e Villa Comunale le zone più dinamiche - facebook.com Vai su Facebook

Affitti per studenti a Roma, prezzi alle stelle: fino a 850 euro per una stanza vicino alla Sapienza - Le stanze in affitto toccano cifre record, con una media di 575 euro e picchi di 850 euro nelle zone universitarie ... Riporta fanpage.it

Caro affitti per studenti: Milano supera tutti con 1.311 euro per un monolocale. A Roma prezzi raddoppiati: ne servono 1.078 - C’è un caso Roma e occorre segnalarlo vista la concomitanza col Giubileo 2025 alle porte: l’affitto medio di un monolocale in un anno è quasi raddoppiato (+80%) e se nel 2023 bastavano 597 euro, quest ... Come scrive corriere.it

Affitti studenti, boom stanze singole: da Roma a Milano e Napoli, i prezzi folli nelle città. Fino a 700 euro al mese - Boom delle stanze singole con le doppie sempre meno richieste e Milano e Roma le città che restano più proibitive. Secondo leggo.it