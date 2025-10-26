Manovra meno tasse per gli statali fino a 50mila euro | 56 euro in più al mese
La riduzione dell’aliquota Irpef, dal 35 al 33%, porta benefici in busta paga per circa 3 milioni di statali. Sommando l’agevolazione al 15% sui premi di produttività chi guadagna 50mila euro spunta 664 euro in più all’anno. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Quarta manovra del Governi Meloni, meno tasse e investimenti su sanità, famiglie e aumento salari. Ancora una volta con concretezza al fianco degli italiani. Ma ve lo immaginate se fossero stati disponibili i 40 miliardi che pagheremo per ristrutturare seconde - facebook.com Vai su Facebook
La manovra definanzia le metro, -50 milioni alla linea C di Roma. Nelle tabelle 15 milioni in meno anche per Milano e Napoli $ANSA - X Vai su X
