Faccio Capodanno e torno | l’ex boss irpino Moscatiello latitante

Gianluca Moscatiello, ex boss del clan Genovese originario di Atripalda, è attualmente ricercato e si trova in fuga. La sua latitanza prosegue mentre le autorità continuano le indagini per localizzarlo. La situazione evidenzia l’importanza di monitorare i soggetti coinvolti nel crimine organizzato e di mantenere alta l’attenzione sulla sicurezza pubblica.

Tempo di lettura: 1 minuto L’ex boss del clan Genovese, l’atripaldese Gianluca Moscatiello, è latitante. Dalla Romania, dove si reca spesso per affari e per andare a trovare la compagna, ha anche postato una foto mentre festeggia l’arrivo del nuovo anno vestito da re e lanciando la provocazione nei confronti degli inquirenti: «Faccio Capodanno e torno». La Squadra Mobile e la Procura di Torino, lo indicano come mandante del sequestro di un diciassettenne avvenuto il 9 marzo.?Gli esecutori sono già stati arrestati: il ragazzo fu picchiato, avvolto in un lenzuolo e chiuso nel bagagliaio di una Mercedes. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

