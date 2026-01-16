Feste per Sant’Antonio Abate Processioni gastronomia e falò

Durante il fine settimana, le celebrazioni dedicate a Sant’Antonio Abate prendono vita con processioni, benedizioni degli animali, eventi gastronomici e falò tradizionali. Queste manifestazioni rappresentano un’occasione per riscoprire le usanze locali e condividere momenti di socialità in un clima di rispetto e convivialità. Un appuntamento che unisce fede, cultura e tradizione, mantenendo viva l’eredità di questa importante festività.

Fine settimana all'insegna delle feste dedicate a Sant'Antonio Abate, tra falò, benedizioni degli animali, sagre e momenti conviviali. Nel Mantovano la ricorrenza è particolarmente sentita. A Piubega domani in strada Chioso, la grande catasta verrà accesa alle 18.30, accompagnata da uno stand gastronomico con pane, salamina e bevande calde. A Casalmoro la festa si articola su due giorni: domani con aperitivo, buffet e falò, domenica con il ritrovo dei trattori, la Santa Messa e la benedizione dei mezzi agricoli, seguiti dalla sfilata per le vie del paese. A Ponti sul Mincio, la Festa di Sant'Antonio Abate si svolge in una tensostruttura riscaldata nel parco giochi comunale.

Festa di Sant’Antonio Abate: modifiche alla viabilità ad Avezzano per la processione del 17 Gennaio - In occasione delle celebrazioni religiose in onore di Sant'Antonio Abate, la città di Avezzano si prepara a modificare temporaneamente la circolazione stradale per permettere lo ... terremarsicane.it

Sant’Antonio Abate: ci siamo. Domani la benedizione degli animali, la processione e la fòcara - Oggi, intanto, si conclude la novena in onore di Sant’Antonio Abate guidata dal cappuccino Fra Tommaso Mianulli sul tema “Sant’Antonio, portatore di luce e ... portalecce.it

Ci siamo quasi!!! Domani avrà inizio la prima feste patronale dell'anno, una tradizionale ricorrenza che avvolge tutti con il Falò di Sant' Antuon nell' omonima frazione. La Chiesa di Sant'Antonio Abate a Ischia sorge lungo l'antica strada che collega il porto al b facebook

